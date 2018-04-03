HT Magazin'de yer alan habere göre, İstanbul’da bir firmanın bayi toplantısında sahne aldıktan sonra Bursa’ya hareket eden ünlü şarkıcı, sabah erken saatlerdeyse Manheim’e, ardından da Stuttgart’a geçti.



Almanya konserlerinde gurbetçilerin büyük ilgi gösterdiği Uluğ, “Memleket hasretiyle bizi izlemeye gelenler, beni ayrıca duygulandırıyor” dedi.

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