Kullanılmış kıyafetleri değerlendirme, pratik ev yemeği tarifleri, evde kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı hijyen ürünleri, örgü, nakış, dikiş, hobiye dair ne varsa Deryalı Günler’de!

Televizyonların en becerikli, en yaratıcı ismi Derya Baykal ev yaşamıyla ilgili akla gelen tüm konu ve konuklarıyla evlerinize konuk oluyor. Ev ekonomisini düşünen hanımlar Derya Baykal’ın sunacağı Deryalı Günler’de buluşuyor!

Deryalı Günler 18 Haziran Pazartesi günü canlı yayınla saat 10.00’da Show TV’de!

İşte Deryalı Günler'in fragmanı;