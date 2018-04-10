Despacito ne demek? Despacito YouTube'den kaldırıldı mı? Kullanıcılar bu soruların cevaplarını merak ediyorlar. İşte Wikipedia'dan alınan Despacito bilgileri
DESPACİTO NE DEMEK?
Despacito Amerikan İspanyolcası: [despa'sito] ; İngilizce : "Slowly" olarak geçmekte. 'Despacito' kelime olarak “yavaşça, sakince, nazikçe” anlamlarına geliyor. Puerto Rican şarkıcı Luis Fonsi'nin, Fonsi'nin yaklaşan stüdyo albümlerinden Porto Rikolu rapçi Daddy Yankee'ye ait bir single. 12 Ocak 2017'de Universal Music Latin , "Despacito" yu ve müzik videosunu yayınladı. Bu albümde her iki sanatçı da Eski San Juan , Porto Riko ve La Factoría'nın La Perla mahallesindeki şarkıyı sergiledi. Şarkı Fonsi, Erika Ender ve Daddy Yankee tarafından yazılmıştır ve Mauricio Rengifo ve Andrés Torres tarafından üretilmiştir. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın yer aldığı bir remix versiyonu 17 Nisan 2017'de piyasaya sürüldü. Bu şarkı, özellikle İngilizce konuşulan dünyadaki birçok ülkede şarkının grafik performansını artırmaya yardımcı oldu.
Ticari olarak, şarkı 47 ülkenin listelerini çizdi ve on tane diğerlerinin en büyük 10'una ulaştı, bu da hem Fonsi'nin hem de Baba Yankee'nin bugüne kadarki en başarılı single'ını yaptı. 1996'da "Macarena" (Bayside Boys Mix) 'den beri Billboard Hot 100'ün üst sıralarında yer alan ilk şarkı oldu. Billboard Hot 100'de 16 hafta ile en uzun süre önce imza atan numara . Şarkı ayrıca 49 hafta ile Billboard Hot Latin Songs grafikte en uzun süredir bir numaradır . Ağustos 2017'de, "Despacito" resmi müzik videosu, üç milyaruncu görüşünü aldıktan sonra tüm zamanların en çok görüntülenen YouTube videosu oldu. Sitede, üç, dört ve beş milyar görüntülenme kilometre taşlarına ulaşan ilk video oldu. Şarkı, 27 ülkede 2017'nin en iyi iki single'ı arasındaydı.
Piyasaya sürüldükten sonra, "Despacito", Latin ve kentsel ritimler, onun akılda kalıcılığı ve metin resminin birleşimi övgüsünü öven müzik eleştirmenlerinden genellikle olumlu yorumlar aldı. 18. Yıllık Latin Grammy Ödülleri'nde Yılın Rekoru, Yılın Şarkısı , En İyi Kentsel Füzyon / Performans ve En İyi Kısa Form Müzik Videosu için Latin Grammy Ödülleri aldı . Remix versiyonu 60. Grammy Ödülleri'nde Yılın Rekoru, Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Duo / Grup Performansı için üç Grammy Ödülü adayı aldı. 2017 yılında "Despacito", Billboard tarafından tüm zamanların en iyi beşinci Latin şarkısıydı ve Time , Billboard ve Rolling Stone tarafından yılın ilk on şarkısında yer aldı.
DESPACİTO KALDIRILDI MI?
10 Nisan 2018'de, şarkının müzik videosu saldırıya uğradı ve ardından YouTube'dan bir grup anonim bilgisayar korsanı tarafından kaldırıldı
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