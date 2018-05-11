Desportivo Aves - Chaves maçı istatistikleri

Desportivo Aves ve Chaves, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Desportivo Aves 34 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Chaves 44 puanda ve 6. sırada. Desportivo Aves son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chaves son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Desportivo Aves kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Chaves kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Desportivo Aves son hafta oynanan Mafra maçında 1-1 berabere kaldı.

Chaves ise CD Feirense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Desportivo Aves, 15 gol attı ve 21 gol yedi.

Chaves, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chaves 17 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.