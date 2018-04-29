Desportivo Aves - Estoril düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Desportivo Aves ile Estoril, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Desportivo Aves 28 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Estoril 26 puanda ve 18. sırada. Desportivo Aves, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Estoril son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 676 kodlu maçı oynayanlar; Desportivo Aves galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Estoril galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Desportivo Aves son hafta oynanan Estoril maçında 2-0 kazandı.

Estoril, Desportivo Aves karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Desportivo Aves, 14 gol attı ve 21 gol yedi.

Estoril, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Estoril 12 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.