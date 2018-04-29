Desportivo Aves - Estoril düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Desportivo Aves ile Estoril, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Desportivo Aves 28 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Estoril 26 puanda ve 18. sırada. Desportivo Aves, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Estoril, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 676. İddaa'da Desportivo Aves kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Estoril kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Desportivo Aves son hafta oynanan Estoril maçında 2-0 kazandı.

Estoril ise Desportivo Aves maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Desportivo Aves, 14 gol attı ve 21 gol yedi.

Estoril ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Estoril, 12 gol atarken 31 gol yedi.