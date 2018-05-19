Desportivo Aves - Sporting Lisbon sahaya çıkıyor

Desportivo Aves ve Sporting Lisbon, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz Kupa Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:15. Desportivo Aves, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Lisbon, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Desportivo Aves kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Sporting Lisbon kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Desportivo Aves önceki hafta Vitoria Setubal mücadelesinde 0-1 kazandı.

Sporting Lisbon ise Braga karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.