Adil Çelik: Destek sizden hizmet bizden

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı avukat Adil Çelik, 24 Haziran’daki seçimlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ülkemizi iç-dış güçlerden korumak ve yarım kalan hizmetleri tamamlamak için vatandaşlardan destek isteyerek, “Destek sizden, hizmet bizden” dedi.

DEVRALIYORUZ

Çelik, “Hükümetimiz 16 yıldır yaptığı her şeyde vatandaşlarımızın refahı için hizmet etti. Görüldüğü üzere, yaptıklarımızı çekemeyenler, ülkemizin büyümesini istemeyen iç ve dış güçler bize hep saldırdılar, saldırmaya devam ediyorlar. Biz milletimiz sayesinde çok güçlü bir devletiz. Milletimizde AK Parti’ye desteğini hiç esirgemedi, yine esirgemeyecektir. Çünkü bizim anlayışımızda millete hizmet vardır, hizmet kervanımız devam edecektir, bu bayrağı sizlerin desteği ile artık bizler devralıyoruz. Sizin destekleriniz ve duanız bizden yana olsun. Bizde AK Parti olarak hizmet etmeye devam edelim” dedi.

Çelik şöyle konuştu: “Her seçim dönemi zordur. Bu zamana kadar parti olarak görevimizi layıkıyla yaptık, bundan sonrada yeni hizmetlerimiz ile sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz. AK Parti 2002 yılından bu yana; sağlıktan, eğitime, yollardan, barajlara, gencinden, yaşlısına her alanda bir ilklere ve yeniliklere imza attı. İnsanımızın refah düzeyini artırmak, mutlu, huzurlu ve gelecek kaygısı olmadan yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Eskiden yokluk vardı, şimdi ise birlik, bereket, bolluk var. 24 Haziran’da tüm herkesten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istiyorum.”

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