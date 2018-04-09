Detay MaxiNet sanal saadet zinciri hakkında Bakanlığın soruşturması ve incelemesi sürüyor. Çiftlik Bank'ın binlerce kişiyi dolandırması üzerine sanal saadet zinciri örgütlerine karşı inceleme başlatan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir de açıklama yaptı. Peki Detay MaxiNet nedir? İşte Detay MaxiNet sanal saadet zinciri hakkında son gelişmeler!
DETAY MAXİNET NEDİR?
Detay MaxiNet, bünyesinde 35 bin üyesi olduğu tespit edilen sanal saadet zinciridir. Şirketlerin internet sitelerine SEO hizmeti (Arama Motoru Optimizasyonu) satışı yapan ve bilgisayların 1 gün içinde en az 14 saat açık kalmasını talep eden Detay MaxiNet, bu şekilde şirketlerin para kazanacağını iddia ediyor. Detay MaxiNet saadet zinciri üyelerine ise satın aldıkları paket türüne göre binlerce dolara kadar çıkan kazançlar vaat ediliyor.
"DETAY MAXİNET, TİPİK PİRAMİT SİSTEMİ"
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan Detay Maxinet denetimi sonucunda, üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak ve mümkün olması çok güç kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Bakanlıktan, kamuoyunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan, "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi"ne yapılan denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, denetim neticesinde, Detay Maxinet'e üye olacak kişilere sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan sürelerde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcılar kazandırılmasıyla ayrıca "tavsiye kazancı" elde edilebildiğinin anlatıldığı belirtildi.
Detay Maxinet sistemine 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 döneminde üye olan toplam 18 bin 352 katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16,3 milyon dolar toplandığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık 5,6 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık 3,3 milyon dolar iken söz konusu sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57,6 milyon dolar tutarında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, 'Detay Maxinet V3' Programıyla gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerle sistemde yer alan üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."
Bu kapsamda konunun, değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, bakanlığın ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.