Saadet zinciri sistemiyle bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet'le ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. Suçlama ise; “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, "Sen yat bilgisayarın çalışsın" diyerek 35 bin kişiden 16 milyon dolar toplandığı ortaya çıkan Detay Maxinet sistemiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ödeme Sistemleri Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği'nce 4 Mayıs günü 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 13 şüpheli serbest kalırken, 17 şüpheli mahkemeye sevk edildi.
4 TUTUKLAMA 13 ADLİ KONTROL
4 şüpheli “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. 13'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca mahkeme tarafından firari olan bir şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.
Detay Maxinet sistemiyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetim sonuçlarına göre, 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı. Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları istendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca düzenlenen raporda, Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda ise Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve ortakları Alper Tetiker ile Kemal Akar'ın hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin piramit sistemi kullanılmak suretiyle dolandırıcılık ile ilgili olabileceği belirtildi. Detay Maxinet'in bankalarda bulunan paralarına da sulh ceza hakimliği kararı ile bloke konuldu.
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