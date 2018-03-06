Yaşam alanlarını temizlemede kullanılan kimyasal temizlik malzemelerinin aslında sağlığa doğrudan zarar veriyor, olabilir mi?

Norveç’te Bergen Üniversitesi’nde 6 binden fazla kişiyle tam 20 yıl boyunca sürdürülen bir araştırmaya göre; evini kimyasallar yardımıyla temizleyenlerin akciğerlerinin günde bir paket sigara içmişçesine zarar gördüğü iddia edildi.

Çoğu insan haftada ortalama 3-17 saatini yaşam alanlarını temizlemeye ayırıyor. Temizliğin etkili olabilmesi için de kimyasal temizlik maddeleri kullanıyor. Ancak üniversitenin yaptığı araştırma kimyasal temizlik malzemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

6 bin 235 kadın ve erkeğin akciğerini tam 20 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, 20 yılın sonunda evinde kimyasalla temizlik yapan kadınların akciğer kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gördü. 10-20 yıllık bir süre boyunca 1 paket sigara içmeye eşdeğer olan bu düşüş, kimyasal temizlik malzemelerinin tehlikelerini ortaya koydu.

KİMYASAL TEMİZLİK UZUN VADEDE ZARARLI

Uzmanlar, kimyasal temizliğin uzun vadede zararlı olabileceği gibi tam anlamıyla etkin temizlik sağlamadığını da açıkladı.

Araştırmacılar, daha az çamaşır suyu kullanılması gerektiğini ve çoğu temizlik işleri için su ve mikrofiber bezin yeterli olduğunu söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER