Detroit Pistons, Boston Celtics'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Detroit Pistons, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics'i deplasmanda 118-108 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın tepesindeki ekipler Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir Pistons kazandı.
Karşılaşmayı 26 sayı, 22 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla bitiren Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, 1967'de bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri Boston deplasmanında 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.
Pistons'ta 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Tobias Harris ve 20 sayı, 7 asist üreten Reggie Jackson, galibiyette önemli rol oynadı.
22. maçında 4. yenilgisini alan Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 6 asist, Kyrie Irving ise 18 sayı, 9 asistle mücadele etti.
CAVALIERS'TAN PEŞ PEŞE 8. GALİBİYET
Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki karşılaşmada Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-91 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
LeBron James 30 sayı, 14 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Cavaliers adına sahanın en etkili ismi oldu. Dwyane Wade 15 sayı, 5 asist, Jeff Green de 14 sayı, 10 ribauntluk katkı yaptı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı, 2 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.
76ers'ta Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Timothe Luwawu-Cabarrot 12, T.J. McConnell ve J.J. Redick 11'er sayı kaydetti.
HARDEN, ROCKETS TARİHİNE GEÇTİ
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı Brooklyn Nets'i 117-103 mağlup ederek art arda 5. karşılaşmasını kazandı.
37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist üreten James Harden, Rockets tarihinde sezonun ilk 20 maçında da 20 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Rockets'ta Clint Capela 20 sayı ve 6 ribauntla Harden'a destek verdi.
Nets cephesinde Isaiah Whitehead'in 24 sayı, Spencer Dinwiddie'nin 14 sayı, 7 asist ve Caris LeVert'in 13 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Orlando Magic: 121-109
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 91-113
Boston Celtics-Detroit Pistons: 108-118
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 91-103
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 117-103
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 115-108
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 106-110
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-115
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