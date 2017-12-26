Dev AVM'nin satışına onay çıktı! İşte fiyatı

City’s ve Meydan İstanbul AVM’lerinin de sahibi olan Gülaylar Grup şirketi İstanbul Gayrimenkul Yatırım, İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin Avrupalı fon Aerium’a bağlı Bainbridge Holding’ten devri rekabet kullarına uygun görüldü.

Taraflar, hisse devri için Rekabet Kurumu’nun onay vermesini bekliyordu.

Satın alma bedeli ise 269 milyon euro ve bu da cari kurdan yaklaşık 1,2 milyar lira.