İHA'nın haberine göre, dün gece Çayeli ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’na kadar ulaştı. Sahil yolunun bazı kısımları, dev dalgaların taşıdığı taş, çakıl ve biriken su nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yoldaki taşlar nedeniyle bazı araçlar zor anlar yaşarken, meraklı ilçe halkı ise dalgaları arkalarına alıp cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Dalgaların yola taşıdığı taşlar, ekipler tarafından temizlenmeye devam ediliyor.

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