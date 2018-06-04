İflas eden ve ABD'deki tüm mağazalarını kapatan Toys “R” Us, maskotu Geoffrey de dâhil tüm varlıklarını elden çıkarıyor

Mart ayında ABD'deki tüm mağazalarını kapatacağını açıklayan oyuncakçı devi Toys “R” Us, varlıklarını birer birer satışa çıkarmaya başladı.

Şirket, New Jersey'deki merkez ofisinin eşyalarının yanı sıra dev Minyon modeliyle "Canavarlar" adlı animasyonun karakterlerinden Sulley'nin gerçek boyutlu oyuncağını da tasfiye edecek. Toys “R” Us'ın satışı en fazla ses getiren "varlığı" ise şirketin maskotu zürafa Geoffrey oldu.

Toys “R” Us severler, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda şirkete Geoffrey'nin kalması için çağrıda bulundu. Geoffrey'nin bir çocuk hastanesine bağışlanmasını önerenler bile oldu.

BORCU 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

2013'ten bu yana kâr açıklamayan Toys "R" Us'ın borcu 5 milyar doları aştı ve Eylül 2017'de iflas başvurusunda bulundu.

38 ülkede bin 600 mağazaya sahip firma, ABD'deki 800 mağazasının tamamı için tasfiye ediyor. Sırada Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki Toys “R” Us mağazaları var. İflas sürecindeki şirketin elinde Kanada, iç Avrupa ve Japonya'daki mağazalar kalacak ve bunlar için alıcı aranacak.

(Business HT)