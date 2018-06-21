Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Bu yeni santral bin 200 megavat kapasitede, dünyanın en büyüğü olacak. En ileri teknolojiyle yapılacak. Asgari yüzde 60 yerlilik şartıyla türbinler üretilecek. Bir rüzgar türbini 8 bin parçadan oluşuyor. Sanayimiz işin içinde olacak, OSB'lerimizle birlikte yapacağız. Bu projenin ihale tarihini yarın açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz. Yüzde 80 yerli mühendis şartıyla bu dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye, sadece yatırım çeken büyüyen ekonomisiyle değil, Ar-Ge geliştiren bir ülke olarak da ihracat üssü olacak. Her yıl 3-5 bin megavat yenilenebilir enerji için, 5-10 milyar dolar ekipman ithalatı yapıyoruz. Türbinler, güneş panelleri Türkiye'de üretildiği gibi bölgede ihracat anlamında da büyük bir pazar açacağız. Bunu kendi insan kaynağımızla yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1,200 megavatlık Türkiye'nin ilk offshore rüzgar santrali için başvuruları 23 Ekim 2018'e kadar alacak.