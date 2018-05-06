Köyün üzerinde bulunan dev kayalar köy sakinlerinin korku içerisinde yaşamasına neden oluyor.

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyü sakinleri köylerinin üzerinde bulunan dev kayalar yüzünden gergin günler geçiriyor. Köyün hemen ardında bulunan yamaçtaki dev kayalar, geçtiğimiz yıllarda çatlayıp köye kaya parçaları düşmeye başlayınca Sivas Valiliği'nden yardım istendi. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme ile yamaç ve dev kayalar tamamen çelik ağ içerisine alınarak kaya düşmeleri önlendi. Sistemin güvenli olmasına rağmen köy sakinleri, ortaya çıkan ürkütücü görüntü nedeni ile korku içerisinde yaşıyor. Çelik ağ sisteminin kendilerine güven vermediğini belirten köy sakinleri huzursuz olduklarını dile getirip daha güven veren bir sistem kurulmasını talep ediyor.

İHA'ya konuyla ilgili açıklama yapan köy muhtarı Emin Seçkiner, köyde huzursuz olduklarını belirtip, “Valiliğimize bu tedbiri aldığı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu tedbirin bu kayaları tutacağından emin değiliz. Biz yine korku içerisinde yaşıyoruz. Kayaların altı bomboş. İnce çelik bir halatla tutuluyorlar. Bu nedenle sıkıntılı ve huzursuzuz. Daha güvenli bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kayaların altı boşalmaya devam ediyor. Boşaldıkça da kayalar hareket ediyor. Eğer daha sağlıklı bir tedbir alınmazsa burada can kaybı yaşanabilir.”dedi.

Köy sakinlerinden Emrah Şimşek ise yaptığı açıklamada, korkularının sürdüğünü ifade edip, “Benim evim hemen kayaların altında. Burada bu tedbir alındı ama endişelerimizin giderilmesi açısından hiçbir faydası olmadı. Tedbir alındıktan sonra kaya düşmedi. Ancak korku ile yaşıyoruz.” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER