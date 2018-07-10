Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'un genç yıldızı Berke Özer'le prensipte anlaşmaya vardı. Fenerbahçe taraftarları anlaşma sonrası genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerin peşinden koştuğu Berke Özer kimdir, kaç yaşındadır? İşte cevabı...
BERKE ÖZER KİMDİR?
Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerin peşinden koştuğu Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Berke Özer, Spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarma yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.
16 Ağustos 2016'da Özer, TFF 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Berke Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Berke Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı.İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti.
2015'te U-15 milli takımı forması giyerek milli kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edildi. Özer'in bütün maçlarda forma giydiği turnuvada Türkiye, yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Özer, bu turnuvanın da birinci kalecisi oldu. Ancak Türkiye grup aşamasında turnuvadan elendi. Özer ise üç maçta da forma şansı bulmuştu.
Genç kaleci Haziran 2017'de Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosunun Makedonya ve Kosova ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi ancak forma şansı bulamadı.
Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000 (18 yaşında)
Doğduğu il: İzmir
Boyu: 1,91 m
Mevki: Kaleci
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 3,00 milyon €
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