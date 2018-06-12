Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Kavak köyünde yaşayan Şükrü Tutucu kırsalda mantar toplanken 3 ile 4 kilo ağırlığında iki dev mantar buldu.

İHA'nın haberine göre bulduğu dev mantarlar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Tutucu, görenlerin de gözlerine inanamadığını ifade etti.

Tutucu, daha öncede dağda büyük mantarlara rast geldiğini ancak ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını söyledi.

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