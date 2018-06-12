Törende yapılan konuşmalar şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan enerjinin ipek yolu olarak tanımladığımız TANAP’ın açılışını gerçekleştiriyoruz.
TANAP ile Azeri gazı ilk kez Avrupa'ya taşınmış oluyor.
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko:
Tanap doğalgaz hattının açılışı çok uzun süredir devam etmekte olan Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nini trans atlantik bölgesindeki rolünü garanti etmektedir.
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kararlılığıyla ve aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin katılımıyla bu güney gaz koridorunun parçası tamamlanmış bulunmakta
Bunun ticari etkisinin yanı sıra siyasi bir etkisi de var. Bunun dışında Tanap enerji güvenliği ile ilgili.
İki büyük liderin bir araya gelmesiyle bu garanti edilmiş oldu. Ukrayna adına iki lidere de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarının altını çizmek istiyorum. Biz kez daha şunu ifade etmek istiyorum Ukrayna bu projeye tam destek veriyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç:
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni davet etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle tebriklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum.
Bu başarılı projeyi gerçekleştiren, bu konuda vizyona sahip olan liderlere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de bulunmaktan menuniyet duyuyorum.
Başarılı ve Sırbistan arasında önemli bir işbirliği. Karşılıklı güven içinde bu işbirliğinin devam edeceğine inanıyorum. Bu tören özellikle doğalgaz koridorunu oluşturması açısından Tanap'ın önemli bir proje olduğunu ortaya çıkarıyor
Doğalgaz boru hattının oluşturulması ile ilgili iki önemli hususu belirtmek istiyorum. Öncelikle Güneydoğu Avrupa'da çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa'nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacaktır.
Bütün bunlar bizim işbirliğimizi destekleyecektir. Sırbistan bu konudaki projelere katılmaya büyük istek duyan bir ülke. Bölgenin tüm ülkeleri açısından TANAP çok büyük bir katkıda bulunacak.
Burada bulunmamın sebebi, öncelikle sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni davet etmesi. Kendisini ve sayın Aliyev'i tebrik ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:
Sayın Aliyev'in konuşmasından sonra konuşmamın girişinde uıfak bir değişiklik yapıyorum. Bir kardeşiniz daha var; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Bir acı olduğunda acıyı yüreğimizde hisseder, bir sevinç olduğunda sizinle beraber seviniriz.
Bu güzel olayın Türkiye ve Azerbaycan'a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diyorum. Çağımızın akıcı işbirliklerine önemli bir örnek niteliğinde
Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal kaynakları değerlendirmede paydaşları arasında işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyaç vardır. Coğrafi konumu Türkiye'yi doğunun zengin kaynaklarını nakleden ideal bir enerji merkezi haline getirmiştir. Bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir işbirliği hattına dönmüştür.
TANAP, Türkiye'ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan, kapasite ve potansiyeli yüksek bir projedir.
Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:
Kardeş Türkiye toprağında olmaktan memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmaz faailiyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce evrildi
Bugün TANAP'ın açılması Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin zaferidir. Bugün enerji tarihini birlikte yazıyoruz.
Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor, halklar fayda görüyor.
Bu hayata geçirdiğimiz birinci proje değil. Bundan önce 2006'da ve 2007'de de açılışlar yaptık. Bütün bu açılış merasimlerine kardeşim Erdoğan'la birlikte iştirak ettik. Bunun ardında bizim kardeşliğimiz var.
Bunun adını da birlikte koyduk TANAP. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben birlikte imzaladık. Bugün TANAP'ın açılması komşu ve dost ülkeler için güzel imkanlar yaratıyor. Birçok ülke ve şirketleri birleştiriyor.
Eminim iki yıl içinde TAP projesi de açılacak. Bu güzel hadise münasebetiyle sizi ve halklarımızı tebrik ediyorum
Açılış töreninde ilk sözü alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:
Bu proje Azerbaycan'ın tedarikçi ülke pozisyonuna daha büyük güç katacaktır. Yeni pazarlara açılmasını sağlayacak, Avrupa'nın kaynak ve güzergah çeşidini arttıracaktır
TANAP başka ülkelerin katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın yaktığı ateş farklı medeniyetler arasındaki bağı güçlendirecek
Daha öngörülebilir bir enerji geleceği için çaba sarfediyoruz. Türkiye küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede. Her zaman güven veren bir partner olduk.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA DOĞALGAZ HATTI
Bugün açılışı yapılan dev proje ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye aktarılması planlanıyor.
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak doğalgaz hattı 20 ilden geçecek. Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan Posof Türkgözü köyünden başlayacak TANAP; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek.
SON DURAK YUNANİSTAN
TANAP'ın son durağı ve Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin İpsala ilçesi olacak. Bu noktadan sonra TANAP, Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer alacak.
Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak TANAP, 6 milyar metreküp doğalgazı Türkiye'ye, 10 milyar metreküp doğalgazı ise Avrupa'ya taşıyacak. Şimdiye kadar projede 175 milyon kilometre yol kat edilirken, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı. Kullanılan boruların yüzde 80'i Türkiye'de 6 farklı firma tarafından projeye kazandırılırken, kalan yüzde 20'lik kısım Çin'den ithal edildi.
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