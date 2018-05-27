Dev projede sona doğru! Kaynak işlemleri de yapıldı

Azerbaycan'nın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda ürettiği doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan TANAP'ta sona gelindi. Toplam 1850 kilometrelik bir hat boyunca Türkiye´yi boydan boya geçen projenin, Gürcistan´dan Türkiye´ye Türkgözü köyünden giriş yaparak Eskişehir´e kadar uzanan 56 inç´lik bölümünde, üst toprak sıyırma çalışmalarının ardından başlatılan boru birleştirme ve kaynak işlemleri de tamamlandı. Borular toprağa gömüldü.
TANAP NEDİR?
TANAP, Türkiye ve Azerbaycan´ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri projelerin enerji alanındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Tarihten gelen kardeşlik bağlarını `İki Devlet Tek Millet´ ülküsüyle perçinleyerek sürdüren iki ülke için büyük öneme sahip TANAP, dünya enerji piyasalarında da ses getirecek dev bir proje.
26 Aralık 2011'de mutabakat zaptının ve 26 Haziran 2012'de hükümetlerarası anlaşma ve eki ev sahibi hükümet anlaşmasının imzalandığı TANAP, Azerbaycan Şah Deniz-2 sahası ve ilave kaynaklardan gerçekleştirilecek doğalgaz tedariği ile Türkiye ve Avrupa´nın doğalgaz arz güvenliği ve çeşitliliğine büyük katkı sağlayacak.
TANAP´IN GÜZERGAHI
TANAP, Türkiye´nin Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne´nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğalgaz iletimi yapacak olan TAP Doğalgaz Boru Hattı´na bağlanacak. Hattın Türkiye çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.
TANAP kapsamında ilk gaz akışı 2018'de gerçekleşecek, başlangıç için yıllık 16 milyar metreküp olacak taşıma kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 milyar metreküpe, ardından da 31 milyar metreküpe çıkarılması hedeflenmekte. TANAP, Türkiye sınırları içerisinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çap ve 1850 kilometre uzunluğuyla en büyük uzunluğa sahip doğalgaz boru hattı projesi olacak.
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