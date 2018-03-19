Sigortacılığa dev bir oyuncu daha katılıyor. Edinilen bilgilere göre İtalyan sigorta devi Generali, PTT ile ortak sigorta şirketi kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Şirket şu anda 4 bin 500 şubesi bulanan PTT’nin bu ağını kullanarak hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik sistemi (BES) alanında faaliyet göstermeyi hedefliyor. Eğer bu girişimi gerçekleşirse sigortacılık alanında en büyük şirketlerden birisi doğmuş olacak.

YABANCI SERMAYE GİRİŞİ OLACAK

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın edindiği bilgiye göre Generali ile PTT şirkete yüzde 50 ortak olacak. Bunun karşılığında şirketin kuruluş finansmanı ve sermayesi Generali tarafından karşılanacak. PTT ise ortaklık karşılığında mevcut ağını ayni sermaye olarak koyacak.

Şirketin oluşumunda Türkiye’de uzun süredir faaliyet gösteren Generali Sigorta değil İtalyan Generali ile görüşmelerin yürütüldüğü öğrenildi. Global şirket Generali’nin yeni şirketin kuruluşu, sermayesi ve faaliyetleri için Türkiye’ye önemli oranda doğrudan yabancı sermaye girişi sağlayacağı belirtiliyor. Bu tutarın 500 milyon dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ancak tabii ki görüşmeler Türkiye Genarali aracılığı ile yürütülüyor. Görüşmelerin Generali Türkiye’nin eski genel müdürü Mine Ayhan tarafından organize edildiği ifade ediliyor.

ZATEN PTT SİGORTA VAR ANCAK...

PTT’nin mevcutta zaten PTT Sigorta adıyla faaliyeti bulunuyor. Ancak mevcut şirket sigorta şirketlerinin broker veya acenteliği gibi çalışıyor. Birçok şirketin ürününü satıyor. PTT Sigorta’nın altyapısını ise Aktif Bank’ın ortak olduğu Sigorta Yeri sağlıyor. Generali ise Generali Sigorta adıyla Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Ancak şirket diğer sigorta şirketlerine göre daha küçük.

SİGORTACILAR REKABET İSTİYOR

Yabancı şirketler şu anda Türk sigortacılığının yüzde 75’ine sahip. Yani Türk sigortacılığına potansiyelinden dolayı yabancı ilgisi çok yüksek. Sektör yetkililileri bu işbirliği ile 152 yıllık PTT isminin kullanılacağına dikkat çekerek PTT markası ve güçlü ağının kullanılması karşılığında yeni şirketin önemli avantajları olacağını düşünüyor. Sektör yetkilileri bu nedenle işbirliğinin kamu menfaati gözetilerek diğer sigorta şirketlerine de açılarak ihlale yoluyla yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Yüksek potansiyel nedeniyle diğer yabancı sigorta devlerinin de işbirliğine sıcak bakacağı böylece ülkeye getirilecek yabancı doğrudan sermaye miktarının da daha da yükseltilebileceği ifade ediliyor.