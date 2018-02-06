İnternetin başarı hikâyesi dünya çapında yayılırken küresel veri iştahı da dev boyutlarda artıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco’nun rakamlarına göre yıllık küresel veri trafiğinin büyüklüğü Temmuz 2017’de ilk defa 1 Zettabyte (1 trilyon gigabyte) sınırını geride bıraktı. Bu baş döndürücü kapasite artışını mümkün kılan unsurların başında ise veri merkezleri geliyor. Araştırma şirketi IDC’nin rakamlarına göre 2017’de sayıları dünya çapında 8.6 milyona ulaşan veri merkezleri sanal dünyadan dijital iletişime kadar işlerin zamanında ve yolunda gitmesini sağlıyor.

DÖRT YILDA BİR TÜKETİM İKİYE KATLANIYOR

Yapılan hesaplamalara göre sadece veri merkezleri tüm dünyada üretilen enerjinin yüzde 3’ünü tüketiyor. Her dört yılda tüketimin ikiye katlanması teknoloji şirketlerinin elektrik faturalarının da milyar dolar seviyelerine ulaşmasına neden oluyor. Yapılan son tahminlere göre dünya çapında veri merkezlerine harcanan elektriğin faturası 2017’de 18 milyar dolara ulaştı. Enerji maliyetlerinin rekor seviyelere fırlaması ise Google, Facebook, Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji dünyasının önde gelen devlerini yaratıcı çözümlere itiyor. Şirketler son dönemde karada maliyetlerin artması üzerine gözlerini okyanuslara çevirdi. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre özellikle Google, Facebook ve Microsoft açık denizlerdeki soğuk rüzgâr ve suyun soğutma niteliğini avantaja çevirmeyi planlıyor. Google ve Facebook bundan böyle tasarlayacağı yeni veri merkezlerinin bir bölümünü açık denizlere aktaracak.

Bunun için ise eski petrol tankerleri ve kullanım dışı kalan petrol platformlarının devreye alınması bekleniyor. Ancak açık denizlerde olmak şirketlere yalnızca sunucularını soğutmak için elektrik enerjisi yerine bedava doğal güçleri kullanmanın yanı sıra yasal bir dizi avantaj da getirecek.

VİDEO İÇERİĞİ İNTERNET TRAFİĞİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR

FATURANIN % 40’I SOĞUTMAYA HARCANIYOR

- Faturalar bu boyuta ulaşınca Google, Facebook, Apple ve Amazon başta olmak üzere internetin büyük oyuncuları enerji giderlerini düşürmek için büyük çaba harcıyor.

- Şirketler geleceğe yönelik planladıkları yeni sunucu çiftliklerini enerji fiyatlarının düşük olduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu ülkelerde kurmaya hazırlanıyor. Bu ülkelerin kuzey bölgelerinde olması tercih ediliyor.

- Zira sürekli çalıştıklarından fırın gibi ısınan sunucuların yanmalarını önlemek için pahalı soğutma sistemleriyle ısılarının düşürülmesi gerekiyor.

- Yapılan araştırmalar veri merkezlerinin elektrik giderlerinin en az yüzde 40’ın soğutma sistemlerinden kaynaklandığını gösteriyor.

ABD’de veri merkezleri yerleşimden uzak ve soğuk bölgelerde inşa ediliyor.

NORVEÇ MARKA OLDU

Norveç elektriğini büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi ve soğuk iklimi nedeniyle veri merkezi üssü olarak pek çok teknoloji şirketinin ilk tercihi oluyor.

HEM GÖZDEN HEM DE YASALARDAN UZAK

Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere bir dizi ülke teknoloji şirketlerine ait ancak kendi ülke toprağında bulunan sunucularda depolanan veriler üzerinde hak iddia etmek istiyor. Bu nedenle AB başta Google ve Microsoft olmak üzere bir dizi şirketle halen mahkemelik durumda. Ancak gelecekte bu veri merkezlerinin başka devlet topraklarında durmak yerine uluslararası sularda yüzecek olması yasal olarak da şirketlerin elini güçlendirecek. Zira on binlerce sunucuyla dolu gemiler sadece kıyılardan uzakta olmayacak aynı zamanda ulusal yasaların da kapsama alanının dışında kalarak teknoloji şirketlerine büyük avantaj sağlayacak. Google 2007’de yüzen veri merkezlerine yönelik bir patent alarak bu konuda ilk adımı attı. Şirket ardından 2013’te ilk gemisini de denize indirdi. Sanal dünyanın hâkimiyetine yönelik savaş artık okyanuslarda da devam edecek.

Microsoft veri merkezlerini deniz dibine göndererek soğutma maliyetini düşürmeyi planlıyor.

Google ilk yüzen veri merkezini 2013’te gizli olarak denize indirdi. Şu sıralar çok sayıda geminin denizlerde yol aldığı tahmin ediliyor