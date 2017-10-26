Devasa baykuş artık uçamayacak

Kastamonu Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından ormanda yaralı halde bulunan ve türüne az rastlanan Kulaklı Orman Baykuşu, tedavi edilmek üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Sezgin Örmeci ve ekibine teslim edildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Örmeci ve ekibi, ağır yaralı haldeki baykuşu kent merkezinde bulunan Özel Veteriner Tıp Merkezi'ne sevk etti. Kanadının tellere çarparak parçalandığı tahmin edilen baykuş, tedavi altına alındı. Tıp Merkezi'nin yoğun bakım ünitesinde özel olarak beslenen ve kanadı ameliyatla alınan baykuş, rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

"YENİDEN DOĞAYA DÖNEMEYECEK"

Baykuşun tedavisi hakkında konuşan Veteriner Hekim Önder Alkan, baykuşun yeniden doğaya dönemeyeceğini ifade etti. Alkan, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Kastamonu Orman İşletmesinden dün yaralı bir baykuş geldi. Bir ormanda yaralı bir şekilde bulunmuş. Büyük ihtimalle kanadının biri tellere takılmış ve parçalanmış iki ayakta da doku bütünlüğü bozulmuş yaralar var. Tedaviye aldık ancak zaman geçmesinden ve yaralanmadan dolayı kanadının birini almak zorunda kaldık. Şuan durumu iyi görünüyor.

Kulaklı Orman Baykuşu bizim bölgemizde büyük ormanlarımızda var fakat Türkiye'nin her yerinde yok. Korunmaya alınması gereken bir baykuş. Tedavisini yapacağız fakat doğaya dönemeyecek. Yaşamını bundan sonra daha kaliteli sürdürmesi için ya bir rehabilitasyonda ya da rahat yaşayabileceği bir alanda geçirecek. Daha doğrusu biz baykuşu orman işletmesine vereceğiz onlar gerekli prosedürü yerine getirecekler. Şu an durumu iyi, bizde yaklaşık bir hafta daha kalacak. Bu baykuş yaklaşık 3- 4 kilo ağırlığında ve yaklaşık 50 santim boyunda oluyor. Bir ürperti olduğu zaman kulaklarının üzerindeki tüylerini kaldırmasıyla tanınıyor. Özel bir hayvan baykuşlar içerisinde çok fazla görülen değil ama dağlarda ovalarda yaşayan bir tür."