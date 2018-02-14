Malezya’da köylüler, 6.9 metre uzunluğunda bir pitonu yakaladı sonra da pişirip yedi. Borneo Adası’nda silahla avlanan köylüler, biri 6.9 metre uzunluğunda olan iki pitonu yakaladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dört kişinin kamyona taşıyarak yükleyebildiği hayvan daha sonra köylülerin sofrasına pirinç ve sebze ile yemek oldu.

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