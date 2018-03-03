Trabzonspor’un parlayan yıldızları Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü Beşiktaş maçında izlemek üzere Avrupalı kulüplerin scout ekipleri Trabzon’a geliyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Abdülkadir Ömür’ü Roma, Ajax, Porto, Yusuf Yazıcı’yı Lyon, Milan ile Okay Yokuşlu’yu da Valencia ve İngiliz kulübü West Bromwich’in yakın takibe alacağı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin bu üç futbolcusunun kafalarının karışmaması amacıyla Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuların tamamen Beşiktaş maçına konsantre olmalarını istedikleri öğrenildi. Çalımbay’ın ise Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı’nın performanslarının tavan yaptığını, izlenmelerinin gayet normal olacağını ifade ederek, bu durumdan etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını yöneticilerine söylediği bildirildi.

FIRTINA’DA SARI ALARM!

Öte yandan cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz dışında Trabzonspor’da tam 9 as futbolcunun birden sarı kart sınırına dayanması Rıza Çalımbay’ın keyfini kaçardı. Tecrübeli hocanın, dev maç öncesi Hubocan, Bero, Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Mustafa Akbaş, Durica, Sosa ve Kaptan Onur Recep Kıvrak ile özel bir görüşme yaparak çok dikkatli olmalarını istediği ve kesinlikle hakemle gereksiz tartışmaya girmemeleri yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Bu oyunculardan biri kart görürse, bir sonraki hafta Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecek.

''HOCA SANA KIYAK YAPTI''

Trabzonspor’da espriler havada uçuyor. Dar alandaki çift kale maçta Uğur Demirok ve N’Doye arasındati mücadelede Uğur yerde kaldı ve faul bekledi. Rıza Çalımbay “Devam, devam bir şey yok” diyerek oyunu devam ettirdiği sırada Uğur itirazını sürdürdü. Maçın ardından Uğur’un, “N’Doye faul yaptın biliyorsun değil mi? Hoca sana kıyak yaptı ve golünü attın. Beşiktaş maçında gol atamazsan ben sana sorarım” demesi gülüşmelere neden oldu.

ONUR KIVRAK: BEŞİKTAŞ'I YENMELİYİZ

Trabzon’un kaptanı Onur Kıvrak, Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşlarıyla mini bir toplantı yaptı ve herkesin iki kişilik oynayarak maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Beşiktaş’ın üç kulvarda da yarıştı- ğını hatırlatan Onur, “Rakibimizin çok fazla oynuyor olması bizim için avantaj olmayacaktır. Belki yorgun olabilirler ama şampiyonluk potasında oldukları için tüm güçleriyle mücadele edeceklerdir. Camianın bu galiyibete ihtiyacı var” dedi.