MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışında konuştu. Bahçeli, "Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;
Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler bölünme projelerine hizmet etmektedir. Sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesini sağlamaktadır. Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır.
Irak'ta Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar ihanet içindedir. Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Gözümüz karadır, kararımız kesindir, duruşumuz nettir. Irak'ın son derece hassas hale gelen toplumsal yapısına ilave olarak bir de referandum bahanesi ile bölücülüğü körüklemek önüne geçilmesi zor bölgesel şartları doğuracaktır. Esas amacı 4 parçalı Kürdistan'ı oluşturmaktır. Durum bu kadar açık ve netken çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp PKK/PYD'nin önünü açıp imkanlarını artırmanın hesabını yapıyorlar.
Terör örgütleri ile aleni işbirliği yapılmakta, bir başka terör örgütü meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Biz kimlerin neyi hedeflediğini gayet iyi biliyoruz. Hedefteki ana ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir, yeter ki bir olalım. Devlet milleti ile el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir. Mühim olan devletle millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır.
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