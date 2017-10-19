Devlet Bahçeli'den Galatasaray eleştirisi - Devlet Bahçeli Galatasaray'ın Konyaspor 11'ini eleştirdi

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Galatasaray, geçen hafta deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor maçına 11 yabancı futbolcuyla çıkmış ve Süper Lig tarihinde bir ilke imza atmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sarı-kırmızılıların bu hareketini eleştirdi.

Skor'da yer alan habere göre Bahçeli, "Galatasaray, ismini değiştirsin. 11 yabancıdan bahsediyorsa aslan ya da Galatasaray demeyin. Onlar böyle savunuyorlar. İsmini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım? (Gülüyor...) Ülkede 80 milyon nüfus var. Şuradan bile bir 11 çıkarırız... (Gülüyor...)" ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Jason Denayer, Iasmin Latovlevici, Fernando, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis 11'iyle çıkmıştı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Galatasaray'ın Konyaspor 11'ini eleştirmişti. Beşiktaş’ın Monaco ile oynadığı maçı izleyen Rumen hoca, çıkışta basın mensuplarına, teknik adamların yerli oyunculara şans vermemesinden dert yandı. Sözü Galatasaray’a getiren Lucescu, “Son Konya maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı’nı da düşünmeliler” diyerek Tudor üzerinden hocalara serzenişte bulundu.