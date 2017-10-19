MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz" dedi.

Bahçeli, Melih Gökçek ile AK Parti arasında arabuluculuk yaptığı iddiasına ise sert tepki gösterdi, "Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" dedi.

Meral Akşener'in yeni parti hazırlığı için Bahçeli, "Diyorlar ki "Biz ülkücü bir parti olmayacağız" bir tanesi diyor ki "Vatansever diyeceğiz." Bütün bu kavramlar bizim 48 yıllık mücadelemizde kullanmadığımız kavramlar. Böyle şey olmaz. Ülkücü olmak kolay değildir. Bekliyoruz bakalım, nasıl bir yapı oluşacak. 25'inde ne yapacaklar görmek istiyoruz. ondan sonra bir yorum ihtiyaç hissedilirse, yaparız" açıklamasında bulundu.

Gözlerin çevrildiği meclis başkanlığı seçimlerinde son tura kalan iki adaydan birine destek vereceklerini kaydeden Bahçeli, mevcut başkan İsmail Kahraman'ın kendileri ile adaylığı için temasa geçmediğini ifade etti. Partisinin 2019'da kilit parti olacağı yorumlarına ise esprili bir şekilde "Kapı yok ortada ki kilidi olsun" karşılığını verdi. Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili ise süre uyarısı yaptı:

"Bakalım hükümet nasıl bir tasarıyla gelecek? CHP nasıl bir katkı sağlayacak? Burada partiler arası bir diyaloğa ihtiyaç var ama bunlarla ilgili takvim daraldı. Süre itibarıyla daraldı. MHP'nin seçim sistemi ve barajlar üzerinde bir alternatif çalışması var. İstişare yapalım dedikleri bir metin de yok"

"MHP CUMHURBAŞKANI'NI YALNIZ BIRAKMAZ"

Terörle mücadele vurgusu yapan Bahçeli, Erdoğan'a ve hükümete desteğini 'MHP Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmaz' sözleri ile dile getirdi. Terörle mücadeleye ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

Bu destek terörün ortadan kaldırılması, uluslararası sorunlarımızın çözülmesi, arkasından Türkiye'nin beka sorununu ortadan kalkması, istikrar, demokrasi, normalleşme süreci gelinceye kadar devam eder. Ondan sonrası Allah kerim. Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Beka sorununda pazarlık olmaz.

ECEVİT YORUMU

MHP lideri "Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. Rahmetli Ecevit, çok nazik bir insandır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN TÜRKÇÜLÜK, KÜRTÇÜLÜK ELEŞTİRİSİ

Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki Kürtçülük hareketinin daha iyi anlaşılması için bir ifade kullanıyor. Sadece Kürtçülükten bahsederse tepki alacağını da düşünüyor. Ancak Kürtçülüğü izah etmek için Türkçülüğü örnek göstermek doğru değil.