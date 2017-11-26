Devlet Bahçeli: Gelişmeler Alparslan Türkeş'i hep haklı çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nce düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" kapsamında Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

Bu muazzam toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, alın teri döken her kardeşime sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bağbuğumuzun doğumunun 100. yılında muazzez anılarını saygı ile, şükran ile yadediyorum. Yeni kuşaklar geçmişi unutacak kadar hafızasız, geleceği tasavvur edemeyecek kadar hayalsiz olursa imha ve iflas kaçınılmazdır. Geleceği koruyamayız, kurgulayamayız. Söz sahibi olamayız. Nereden gelip nereye gideceğimizin farkında olmalıyız.

Büyük liderler mücadelemizin rehberi, büyük fikirler toparlanışımızın harcıdır. Liderler vardır yaşadıkları zamanın dışına çıkarlar. Liderler vardır, dünya döndükçe, insanlık var oldukça unutulmazlar. Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir. Tam 1 asır önce Lefkoşa'da başlayan kutlu bir ömür, 80 yılı devirerek 4 Nisan 1997'de Ankara'da son bulmuştur. Aradığı yol, açtığı ülkücü çığır Türk milletini kavramış, milli heyecanı bir şuurda toplamıştır. Kahraman bir nesil, özellikle 12 Eylül öncesi bu şuuru yaşatmak için şehadet şerbetinden içmiştir. Gelişmeler Alparslan Türkeş'i hep haklı çıkardı. Türk milliyetçiliğinin kaderi Başbuğ Türkeş ile değişmiştir.