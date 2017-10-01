MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır." dedi.
Bahçeli, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Kuzey Irak'ta geri adım olursa oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayız' gibi ifade kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu bir metin olduğu anlaşılıyor. Burada dikkat çeken konulardan bir tanesi hem Türkiye'nin genel, sosyoekonomik meseleleri yanında özellikle Güneydoğu ve Irak çevresindeki olaylar üzerinde de bazı ifadeler kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır. Ama bir kuru inat devam ederse, orada Türkiye'yi tehdit eden unsurlar devam ederse, o zaman ne yapılması gerektiğini de ifade eden cümleler bulunmaktadır."
TBMM yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım bir araya geldi
Bir gazetecinin "Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceksiniz galiba. Konu Irak mı olacak?" sorusuna Bahçeli, "Konuyu bilemiyorum. Kendilerinin takdirinde." karşılığını verdi.
Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Uyum yasalarıyla ilgili olarak MHP'nin bir çalışma grubu var. Grup başkanvekillerimiz de konu üzerindeki çalışmalarını ayrıca sürdürmektedir. Siyasi iktidardan gelen bir metin olursa, onun üzerinde de çalışmak ve düşünmek suretiyle en kısa zamanda uyum yasalarının çıkmasına katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.
Bahçeli, bu yasaların çıkması için yasal bir mecburiyet bulunduğunu söyledi.
Bir gazetecinin "HDP Mecliste yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı 'Onların yeri Kandil' dedi" ifadesi üzerine Bahçeli, "Mecliste bulunmaları veya bulunmamaları arasında bizim açımızdan bir fark yoktur." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesini de beklemeli miyiz?" sorusu üzerine ise, "Bugünkü konuşmanın içerisinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi suretiyle mevzuattaki bazı kavramların tekrar gözden geçirilip yeni ifadesini bulması gerekmektedir. Kastettiği odur. Uyum yasalarıyla ilgili siyasi iktidarın bir hazırlığı olursa, MHP de var olan hazırlığı ile karşılaştırma yapar ve Meclisten süratli geçmesini sağlayacak katkıyı verir." diye konuştu.
Ekonomiyle ilgili "torba tasarı"ya ilişkin de Bahçeli, bu konuda grup başkanvekillerinin çalıştığını, Meclise geldiğinde MHP'nin görüşlerini ifade edeceğini söyledi.
Öte yandan resepsiyon devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tören salonunun yanında bulunan Mermerli Salon'da bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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