Devlet Bahçeli'nin “ittifak” açıklaması kulislerde yankı buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Manisa gezisi dönüşünde gazetecilerle yaptığı sohbette dile getirdiği “tercihli ittifak modeli”, AK Parti ve MHP kulislerinde yankı buldu. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “Bahçeli’nin açıkladığı ittifak modeli çok karışık, daha basit sistem olmalı” şeklindeki sözleri, MHP kulislerinde “Erken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bağımsız, acele yapılmış açıklamalar” olarak değerlendirildi. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre MHP’liler, bu konuda son kararı, tartışmaların ardından iki liderin vereceğini vurguladı.

MODEL NASIL İŞLER?

MHP kaynaklarına göre Bahçeli, yaptığı açıklamayla ittifak modelinin tartışılmasını istedi. Buna karşılık yeni ve “daha iyi” önerilere kapıları kapatmadı. Bahçeli’nin önerisine göre, oy pusulasında ittifaka giren bütün partiler ittifak adı altında yer alacak. Pusulanın üstünde ittifakın adı, altında ise ittifakı oluşturan partilerin amblemleri bulunacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifakı oluşturan partilerden birine mühür vuracak.

ÜÇÜNCÜ PARTİ İHTİMALİ

Konuşulan olası ittifak isimleri arasında “Milli ve Yerli İttifak” ile “Milli Hedef” öne çıkıyor. Kulislerde, ittifakın sadece AK Parti ve MHP’den oluşmayabileceği, üçüncü bir parti olmasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydediliyor.

HEDEF: İTTİFAK SİNERJİSİ

İkili ya da üçlü bir ittifakta barajın indirilmesine gerek kalmayabileceği, dar bölgeye MHP’nin kesinlikle karşı olduğu, 5’li daraltılmış bölge sisteminin ise yine MHP’nin aleyhine sonuçlar getireceği belirtiliyor. Bu modelde karar kılınırsa yasal altyapının hazırlanması gerektiği ifade ediliyor.

Üstte ittifak, altta ittifakı oluşturan paritelerin amblemleri ve onun da altında ortak milletvekili aday listesinin yer almasıyla, “ittifak sinerjisi” ile partilerin bağımsız olarak aldıkları oydan daha fazla oy alınabileceği hesaplanıyor.