Devlet Bahçeli’den o slogana karşı uyarı!

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Turgutlu Belediyesi ortaklığıyla Turgutlu’ya kazandırdığı 297 milyon TL’lik 81 projenin toplu açılış ve temel atma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilen tören öncesinde ünlü şarkıcı Ahmet Şafak bir konser verdi. Konserin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanı dolduran vatandaşlara seslendi.



BAHÇELİ'DEN SLOGAN UYARISI

Bahçeli, konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik “O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha“ diyerek uyardı.

Toplu açılış ve temel atma törenlerinin Selendi, Alaşehir ve Salihli’den sonraki son durağı olan Turgutlu’da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bahçeli, “Her ilçemizde giderek artan heyecan dalgasının Turgutlu’da zirve yaptığını görüyorum. Milli Mücadele kahramanlarının abideleştiği Turgutlu’da bulunmak ve sizlerle yeniden buluşmuş olmaktan dolayı bahtiyarım. 248 eserin toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiğimiz Manisa ilimizin bu güzide ilçesinde hayata geçecek olan projelerin Turgutlulara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu ilçemiz ekmeğini paylaşanların diyarıdır. Yaşamanın ve yaşatmanın anlam bulduğu kahramanlık diyarıdır. 7 Eylül 1922 tarihi bu iradenin ispat ve beyanıdır. Turgutlu milli mücadele döneminin tarifi imkânsız mukavemetini göstermiş, işgal kuvvetlerinin mezalimine karşı ateş çemberini yarıp devleşmiştir. Turgutlu diri diri yakılmak istenmiştir. Ancak Turgutlu küllerinden yeniden doğmuş, bu eşsiz vatan coğrafyasını gül bahçesine çevirmiştir. Bu bakımdan Turgutlu Milli Mücadele döneminin ateşte açan gülüdür. 7 Eylül 1922 tarihinde bu ilçemizi ateşe verip kaçan işgal kuvvetlerinin açtığı yaralara, verdiği acılara rağmen Turgutlu’nun kahramanları asaletinden ödün vermemişlerdir” dedi.

"İSLAM DÜŞMANLARI BİR AN OLSUN BOŞ BURMAMAKTADIR"

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açıldığına dikkat çeken Bahçeli, “Hali hazırda PKK/PYD, Suriye’nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da DEAŞ' tan alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır. Suriye’de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD’ye verilen binlerce tır silahtan bahsetmemektedir. Suriye’de bundan sonraki süreçte PKK/PYD’yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır. Bölgemizde etnik ve mezhep temelli ayrışmalar bitmemiş, aksine daha da bilenmiştir. Suriye’de iç savaşın şartları mümkün olan her satha yayılmak istenmektedir. Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan’da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. Ortadoğu’da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır. Bütün bu olan bitenlere birde Ilımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır. Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamuflajı olacak bu söylemle Müslüman’ın Müslümanı kırması hedeflenmektedir. Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir" şeklinde konuştu.

"İSLAM DÜŞMANLARI BİR AN OLSUN BOŞ DURMAMAKTA"

"Ortadoğu Osmanlı’dan sonra hala istikrarı aramasına rağmen bulamamıştır" diyen Bahçeli, "Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kimsenin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır. Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sevdamızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz. Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi yerine getirecek şartları oluşturmalıyız. Bizim için bekleyecek zaman yoktur. Çünkü Türkiye’nin hasımları beklememekte, İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır. Kan tutkunları pusudadır. Mazlumun ahı yükselmektedir. Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünümlü uluslararası örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir. Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"CHP'NİN FRENİ PATLAMIŞ, PUSULASI ŞAŞMIŞTIR"

Bahçeli, "Hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1’e çıkmasından dolayı CHP’nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP’nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir. Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız. İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek safta toplanacağız. Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız. Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK’nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız" dedi.

"ABD ÇEVREMİZİ KUŞATIYOR"

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

NATO, Türkiye’ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO’nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO’ya mahkum değildir. Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada’da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum. O yüzden diyorum ki; ihanete karşı iman, İhtilafa karşı irade, ilkelliğe karşı itibar, iftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Unutulmasın ki, Türkiye’nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz’dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir. Turgutlu ilçemize kazandırılan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum”