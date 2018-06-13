Twitter'da "HumFitTohIndiaFit" etiketiyle başlatılan ve spor yapmayı teşvik eden fitness hareketine katılan Modi, esneme ve birtakım yoga hareketleri yaptığı videoyu yayınladı.

Hindistan kriket takımı kaptanı Virat Kohli'nin meydan okuma teklifini kabul ederek kendi videosunu yayınlayan Modi, "İşte benim sabah egzersizlerim. Yoga dışında, Panchtatvas'tan ya da doğanın - dünya, su, ateş, hava ve gökyüzü - 5 elementinden ilham alarak bir yolda yürüyorum. Bu son derece ferahlatıcı ve gençleştirici. Aynı zamanda nefes egzersizleri de yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Modi'nin 2 dakikadan az süren videosu 50 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

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