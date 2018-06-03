Devlet bursluluk sınavı için öğrenciler heyecan içinde. Bugün saat 10.00'da başlayan ve 120 dakika sürecek olan devlet bursluluk sınavında öğrencilere, 4 seçenekli 100 soru soruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan devlet bursluluk sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2018 PYBS İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 bursluluk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DEVLET BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018 PYBS İOKBS

MEB'in yayınladığı takvime göre devlet bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.Bugün yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayan sınav için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Sınava katılan öğrenciler, heyecanla sınav sonuçlarının açıklancağı tarihi beklemeye başladı. 2018 devlet bursluluk sınavının sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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