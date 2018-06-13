ABC internet sitesinde yer alan habere göre Turnbull, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştıran Kraliyet Komisyonunun geçen yıl yayınladığı raporla ortaya çıkan kilise, okul ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak hükümetin özür dileyeceğini kaydetti.
Turnbull, "Şoke edici gerçekleri ortaya çıkardık. Şimdi yaşananlardan etkilenen binlerce insanın kırılan onurlarını tamir etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.
Eski Başbakan Julia Gillard’ın talimatıyla 2012'de kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmasını içeren raporunu geçen yıl sonunda yayımlamıştı. Beş yıl boyunca 8 binden fazla cinsel taciz mağdurunu dinleyen, 42 bin kişiyle telefonla görüşen ve binlerce kişinin şikayetini değerlendiren kurumun raporuna göre, aralarında kilise, okul, spor kulübü ve devlet kuruluşlarının da yer aldığı 4 bin kurumda on binlerce çocuk cinsel istismara uğradı.
Raporda, "Avustralya’daki kurumlarda on binlerce çocuk cinsel istismara uğradı ancak tam rakamı asla bilemeyeceğiz. Bu bir çürük elma meselesi değil. Toplumun büyük kurumları ciddi şekilde başarısız oldu. Rakam ne olursa olsun, en güvenilir kurumlarımızın çoğunda nesiller üzerinde yapılan ulusal bir trajedidir." ifadeleri yer aldı.
Çocuk istismarlarında faillerin çoğunlukla din adamları ve öğretmenler olduğuna yer verilen rapora göre, çocuklara yönelik tacizlerin yapıldığı kurumların başında yüzde 62 ile Katolik kiliseleri geldi.
Raporda, Katolik kiliselerindeki evlenme yasağının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.
Çocuk istismarının önlenebilmesi için 400'den fazla öneriye yer verilen raporda, çocuklara yönelik cinsel istismarların önüne geçecek bir ulusal strateji geliştirilmesi, çocuk güvenliği için bakanlık kurulması, ana okullarından itibaren istismarın ne olduğu bilgisinin verilmesi ve görevlilere istismarları rapor etme mecburiyetinin getirilmesi önerileri yer aldı.
Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, yaptığı açıklamada, mağdurlardan özür dileyerek önerileri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki önerileri Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.