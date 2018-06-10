Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine, kentin tarımının fıstıkçılığa dayandığını söyledi.

Siirt fıstığının bölgede her geçen gün önem kazanan bir tür olduğunu anlatan Aslan, "Fıstıkçılık deyince istihdam, işsizliğin önlendiği akla geliyor. Fıstıkçılık burada çok önemli bir gelir kaynağımızdır. Gençlerimiz artık fıstıkçılık sayesinde göç etmiyorlar." dedi.

TERÖR BİTTİKÇE KÖYE DÖNÜŞ ARTIYOR

Kentte 276 köyde fıstık yetiştirildiğini belirten Aslan, 45 bin kişinin fıstıkçılıktan yararlandığını aktardı.

"Terör olaylarının bitmesiyle köye dönüşler de artıyor. Köye dönüşler artarsa Siirt'te elimizde boş bir alan kalmayacak. Bu alanlar hep fıstık olacak." diyen Aslan, kentin ikliminin de buna elverişli olduğunu dile getirdi.

Aslan, devlet desteğiyle kentteki modern fıstıkçılığın 2003'te başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"O günden bu yana 20 milyon fidan toprakla buluştu. Fıstıkçılık istihdam açısından önü çok açık bir sektördür. Fıstıkçılıktan yılda 750 milyon lira Siirt ekonomisine bir katkı sağlanıyor."

Toprakla buluşan fidanların yarısından şu anda verim alınabildiğini bildiren Aslan, fidanların büyümesiyle rekolte ve ekonomiye katkısının da her geçen yıl artacağını ifade etti.

Siirt fıstığının bölge genelinde yaygınlaştığını anımsatan Aslan, "Siirt fıstığı sadece Siirt'te yetişmiyor ve sadece burada rağbet görmüyor. Çevre illerimizde de çok büyük fidan dikme ve fıstığa rağbet vardır. Batman, 2016-2017'de bölgede en çok Siirt fıstık fidanı çeşidi diken il oldu. Onun için bölgemizde fıstıkçılığa çok rağbet var." diye konuştu.

43 MİLYON LİRAYA KURULDU

Aslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alandan oluşan ve 43 milyon liraya mal olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nin kurulduğunu anımsattı.

Geçen yıl açılan tesiste test uygulamalarının başarıyla sonuçlandığını aktaran Aslan, "Allah kısmet ederse bu sene tesis de çiftçilerimizin hizmetinde olacak. Çiftçiler fıstığını götürdüğü zaman artık günler, aylar beklemeyecek. Çiftçi 1-2 saat içinde fıstığını işleyebilecek. Bu tesis üreticilere çok katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fıstıkçılıkta karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin aflatoksin olduğunu anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Fıstığı saklama depolarımız olduğu için aflatoksin sorununu da yaşamayacağız. Hem sanayisiyle hem çiftçisiyle hem de üreticisiyle gelişecek. Tesis yeni testten geçti. Ürün işleme zamanı da olmadığı için şu an herhangi bir ürün işlemesi yoktur. Sezon başlayınca tesisimiz çalışacak, her şey hazır."