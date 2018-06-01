İstanbul'daki işletmelerini kapatan Arif Şenatlı ve Celalettin Betedin, Elazığ'da tekstil fabrikası açmaya karar verdi. İki iş adamı, Fırat Kalkınma Ajansı'nın yönlendirmesi ve yer göstermesi ile Baskil ilçesinde 1,5 ay önce daha önce kayısı fabrikası olarak işletilen atıl binayı tekstil fabrikasına dönüştürdü.
İlçede açılan tekstil fabrikası, çoğunluğu kadın olmak üzere 136 kişiye istihdam sağladı. Fabrikada siparişleri yetiştirmek için çalışan kadınlar, yatırımın ilçelerine yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.
İş adamı Arif Şenaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl olan binayı muazzam bir fabrikaya çevirdiklerini belirterek, fabrikanın ilçede kadınların göz bebeği olduğunu söyledi.
Fabrikanın sadece bir bölümünü yaptıklarını, bunun onlara 800 bin liraya mal olduğunu kaydeden Şenaltı, kalan bölümlerin tamamlanmasıyla 5 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını belirtti.
Şenaltı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydederek şöyle konuştu:
"Fabrikamız, Baskil'deki kadınların göz bebeği oldu. Bölgedeki ender fabrikalardan biri. Alt katın tadilatına başladık, iki ay sonra bitiriyoruz. Şu an 136 işçimiz var. Biz aynı zamanda ustaları yetiştiriyoruz. Tam anlamıyla fabrika faaliyete girdiğinde 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki bu yıl buradan Avrupa ülkelerine ürün göndermeyi planlıyoruz. Baskil'e faydalı olacaktır. Herkese yansıyacaktır. Başarılı olursak faydalı olmak isteriz. Personelimizin ilk maaşlarını aldığı zamanki mutluluğu anlatamam."
"İLÇELERDE İŞSİZLİK SONA ERECEK"
Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen de asıl görevlerinin istihdam alanları oluşturmak olduğunu, yeni kurulan fabrikada kursiyer ve usta öğreticilerinin çalıştığını bildirdi.
"Çok güzel işler çıkarıyorlar. İnşallah çok daha iyi olacak. Burası bölgeye hitap edecek büyüklükte ve muazzam bir yer. Baskil kadınları çok çalışkan ve becerikli. Bir ay içinde işi öğrendiler ve şuan çok güzel ürünler yapıyorlar. İnşallah ilçemiz daha iyi kalkınacak. Fabrika eğer amaçladığı hedeflerine ulaşırsa ilçede işsizlik sona erecek. Türkiye'ye örnek olacak. İnsanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olduğumuz için mutluyuz." diyen Ergen, fabrikanın kapasitesinin artırılmasıyla ilçe dışından da insanların fabrikada çalışmaya başlayacağını kaydetti.
"FABRİKANIN AÇILMASI MUCİZE OLDU"
Fabrikada çalışan Ülker Gömek (44) de ilk maaşlarını aldıklarında çok mutlu olduklarını dile getirerek, fabrika sayesinde kadınların eşlerine destek amacıyla çalışma imkanı bulduğunu anlattı.
Gömek, "Burada herkes eğitiliyor. Çalışma saatlerimiz çok güzel. Baskil gibi küçük bir ilçede böylesi bir fabrikanın açılması mucize oldu. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepsini çok seviyoruz, destekleri için Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
Dört çocuk annesi Yıldız Atsız (40) ise fabrikanın kadınlar için çok güzel olduğunu, çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Böyle bir fabrikanın açılmasının ilçe için gurur verici olduğunu kaydeden Atsız, "Buraya yatırım yaptıkları için iş adamlarına teşekkür ederiz. Baskil'in kalkınması ve gelişmesi konusunda çok faydalı oldu." dedi.
İki çocuk annesi Hülya Biçici de, daha önce hiç tekstil eğitimi almadığını aktararak, fabrikanın kadınlar için aynı zamanda eğitim kurumu gibi olduğunu aktardı.
"Bu fabrikayla birçok eve maaş girdi. Daha önce ilçe sönüktü, ama fabrika açıldıktan sonra cıvıl cıvıl oldu." diyen Biçici, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hepimize öz güven geldi. Kadınlar kendi ayakları üstünde durmayı öğreniyor. İnşallah bu yatırımlar çoğalır. Devletin kadınlara yönelik iş imkanlarını artırmasını istiyoruz. Doğu kadını bu işleri görmemişti. Artık görmeye başladı ve çok da mutlular. Elazığ artık yatırım görmeye başladı, inşallah diğer illere de yansır."
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