Devlet erkanı Anıtkabir'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Devlet erkanı Aslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Ziyarette Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda milletvekili yer alıyor. Ata'nın mozolesine çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanı Kahraman Anıtkabir'de kısa bir konuşma yaptı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Devlet erkanı Anıtkabir'den ayrıldı.

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