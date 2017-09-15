Devlet hastanelerinde "SMS" dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı'nca Ankara'da 14 Devlet Hastanesi'nde başlatılan "SMS" uygulaması ile hasta randevuları, tahlil sonuçları ve hekim tarafından yazılan reçete bilgileri vatandaşların cep telefonlarına gönderiliyor.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Furkan Erol Karabekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde dijital dönüşüm kapsamında kısa mesaj uygulamasının başladığını ve hastaların bu sistem üzerinden bilgilendirildiğini belirtti.
SMS uygulamasıyla hasta, personel ve hekimlerin işinin kolaylaştığını vurgulayan Karabekmez, "Merkezi Hekim Randevu (MHRS) sistemiyle, randevusu olan bir hastanın randevu tarihinden birgün önce cep telefonuna hatırlatma mesajı gönderiliyor. Sistem sayesinde randevulara uyumlar da yüzde yüze çıktı. Böylece vakit, insan ve cihaz israfının da önüne geçildi. Muayenesi olan bir hastanın muayeneden çıktıktan sonra reçete numarası da cep telefonuna gönderiliyor. Gelen mesaj sayesinde hasta ilacını eczaneden alabiliyor" diye konuştu.
EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTALARI DA SMS İLE BİLGİLENDİRİLİYOR
Evde sağlık hizmeti alan hastaların da SMS ile bilgilendirildiğini aktaran Karabekmez, hastaların randevuları saat ve tarihlerinin de cep telefonlarına gönderildiğini hastaların muayene oldukları gün çıkmayan bazı tetkik ve tahlil sonuçlarının de cep telefonuna gönderildiğini kaydetti.
Karabekmez, "Hastaların tekrar hastaneyi aramalarına ya da sonuç almak için gelmelerine gerek kalmıyor. Cep telefonlarına, "Sonucunuz çıkmıştır, kontrole gelebilirsiniz" mesajı gönderiliyor" ifadesini kullandı.
"SMS" uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabekmez, şu bilgileri verdi:
"Bilgisayarlı tomografi ve ultrason çekimlerinin bazılarında hastaların aç gelmesi gerekiyor. Hastalar hastaneye geldiklerinde bunu unutmuş olabiliyorlardı. Ancak bu sistem sayesinde bunun da önüne geçmiş oluyoruz. SMS ile "yarın sabah aç olarak radyoloji kliniğine gelmeniz gerekiyor' şeklinde uyarı mesajı gönderiliyor. Böylelikle hem hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçmiş oluyoruz hem de hasta memnuniyetini de son derece artırıyoruz. Hastalar, "benim saatim geldi mi?" ya da "sonucum çıktı mı?" gibi soruları yöneltmiyor. Hem hastaların hem de doktorların konforu arttı. İş yükünde de büyük bir azalma sağlandı. Var olan otomasyon sistemini daha aktif bir şekilde kullanmış oluyoruz."
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