Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Siirt Devlet Hastanesinde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhuşa yönelik yer ve müşteri temini gerçekleştirdiği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine zanlıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

AA'nın aktardığına göre; yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Siirt Devlet Hastanesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, veri hazırlama memurları S.E. ve O.K, sağlık memuru S.E. ve temizlik görevlisi M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Siirt Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siirt Devlet Hastanesinde çalışan 4 personel gözaltına alınmış olup, gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Müdürlük olarak konunun takipçisi olacağız" denildi.

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