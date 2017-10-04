Devlet hastanesinden sigara bırakmak isteyenlere akupunkturlu destek!

Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Hacamat ve Akupunktur Polikliniği'nde, akupunktur yöntemiyle çağımızın bağımlılık hastalığı sigarayı bırakmak kolaylaşıyor.

İHA'nın haberine göre; fizik tedavi, hacamat ve akupunktur uzmanı Dr. Hüseyin Avni Çöl, sigara içenlerin evvela sigarayı bırakma konusunda kararlı olması gerektiğini belirterek, akupunktur tedavisinin sigarayı bırakmada önemli rol oynadığını söyledi. Sigaranın aslında bir tür bağımlılık olduğunu ifade eden Çöl, "Diğer bağımlılıklar gibi sigaradan kurtulmak da biraz zor. Temel bazı şeylerin olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi motivasyon, diğeri de karar. Kişinin kararlı olması gerekiyor. Tedavi süreci şöyle işliyor; görüşme de hastanın sigarayı bırakma gününe karar vermesini istiyoruz. Hasta o gün akşamdan, sanki biyokimya tahlili yaptıracakmış gibi sigara içmeden sabah polikliniğimize başvuruyor. Burada akupunktur uygulamasına başlıyoruz. Sigara konusunda da detaylı olarak bilgilendirme yapıyoruz. Telefon numarasından sürekli kendisiyle irtibat halinde oluyoruz. Aslında oldukça zor bir süreç. Bunu tek başına başarmak zor, ama iki temel nokta bu" dedi.

Akupunktur ile sigarayı bırakma yönteminden bahseden Çöl, "Vücut sigaradan arınmaya başladığında birtakım etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar, sigara aşerme veya aşırı istek olarak tarif ediliyor. Kişiler kendilerini sakinleştirmek için ister istemez sigara içmek istiyor. Bu sürecin akupunktur yöntemiyle biraz daha konforlu, rahat geçmesini sağlıyoruz. Burada temel güç motivasyon" diye konuştu.

Akupunktur tedavi sürecini de anlatan Çöl, "Sigarayı bırakmak gerçekten özel bir süreç. Akupunkturun ne gibi etkileri oluyor? Bu süreçte sigarayı bırakacak hastayla görüştüğümüzde, hasta bize 'Sigara içmediğimde ellerim titriyor, işime konsantre olamıyorum' diyor. Bu görüşme ve bazı muayene metotlarından sonra, vücutta seçilen noktaya göre akupunktur uyguluyoruz. Mesela kişinin vücudunda kendini mutlu hissedebileceği bir noktaya akupunktur uygulanıyor. Nefes darlığım var diyen kişide akciğer gibi noktalar seçilebiliyor. Kişinin o anki sıkıntısına göre iğneleme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

TALEPLER BAŞLADI

Azda olsa talebin olduğunu ifade eden Dr. Hüseyin Avni Çöl, "Özel muayenelerde akupunktur yoluyla sigara bırakmak isteyenlerin talebi oldukça fazla. Eskiden çok özel bir süreç olduğu gibi devlet hastanelerinde uygulanamıyordu. Artık hastanemizde bu poliklinik mevcut. Talepler bu konuda gelmeye başladı" dedi.

Dr. Hüseyin Avni Çöl, sigarayı bırakmanın ortalama süresinin 3-4 seans olduğunu, bunun da yaklaşık bir veya 1.5 ay gibi bir zaman aldığını sözlerine ekledi. sağlanabildiğinin 35 yıllık tiryaki Fikret Kaçar ise, "Nefesim tükenmeye başladı. Yürüyüşlerim daha da yavaşladı. Birkaç arkadaşımın tavsiyesi üzerine başvurmak istedim. Sigarayı bu sefer bırakmakta ısrarlıyım. Sigara içmediğim zaman sinirli oluyorum. Dünyadan zevk almadığımı düşünüyorum. İnşallah bu yöntemle 35 yıldır düşmanım olan sigarayı bırakacağım" dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi