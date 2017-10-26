Devlet sanatçılarından sadece 25 kişi kaldı

Türk müziğinin önemli isimlerinden tambur sanatçısı Necdet Yaşar’ın vefatının ardından devlet sanatçısı unvanına sahip 25 kişi kaldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, 1971, 1981, 1987, 1988, 1991, 1998 yıllarında Zeki Müren, Barış Manço’nun da aralarında olduğu 140’dan fazla kişiye devlet sanatçısı unvanı verilmişti. Unvan, sanatçılar ve kamuoyunda belirli dönemlerde tartışma konusu olmuş, bazı sanatçılar unvanı reddetmişti.

Danıştay 89 kişinin unvanını iptal etti

1998 yılında devlet sanatçısı unvanının tanımı genişletilerek 89 kişi devlet sanatçısı olarak açıklanınca ressam Mehmet Güleryüz, 2000 yılında 89 kişiye devlet sanatçısı unvanı verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı. 89 sanatçıdan 9’u unvanı reddetti. Açılan dava sonucu Danıştay, 18 Ocak 2002 tarihinde, 89 kişiye verilen unvanı iptal etti.

Yönetmeliğin iptalinden sonra hiçbir sanatçıya unvan verilmedi. 1998 yılından önce devlet sanatçısı olanlarsa bu iptalden etkilenmedi. İptaller, yaşamını yitirenler ve unvanı reddedenlerden sonra yapılan yeni düzenlemelerle artık Türkiye’de, devlet sanatçısı unvanına sahip 25 kişi kaldı.

Havalimanlarının VIP Salonu’nu kullanabilen devlet sanatçıları, Devlet Memurları Kanunu’na ilişkin mali ve sosyal haklardan yararlanmayıp bu unvanı sadece manevi olarak kullanabiliyor.

Necdet Yaşar kimdir?

1930 yılında Gaziantep’te doğdu. Tamburi Cemil Bey ve oğlu Mesut Cemil’le çalıştı. Mesut Cemil’in yönettiği Klasik Koro’da, TRT İstanbul Radyosu’nda, Münir Nurettin Selçuk’un yönettiği İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’nde ve İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda icracılık yaptı.

İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı’nın kurucularından biri olan Yaşar, bir- çok öğrenci yetiştirdi, ABD’de dersler verdi.

Devlet Sanatçıları

Sinema: Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray

Tiyatro: Yıldız Kenter, Ayten Gökçer, Prof. Dr. Bozkurt Kuruç

Klasik Türk Müziği: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Teoman Önaldı

Piyano: İdil Biret, Hüseyin Sermet, Güher Pekinel, Süher Pekinel, Ayşegül Sarıca, Gülsin Onay

Keman: Ayla Erduran, Suna Kan, Tunç Ünver, İsmail Aşan n Resim: Prof. Dr. Turan Erol, Prof. Dr. Devrim Erbil

Kompozitör: Prof. Dr. İlhan Usmanbaş n Bale: Meriç Sümen

Orkestra şefi: Prof. Dr. Gürer Aykal

Seramik: Sadi Diren

Halk dansları sanatçısı: Mustafa Turan

Koro Şefi: Prof. Dr. Nevzat Atlığ

