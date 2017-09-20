Devlet Tiyatroları, 1 Ekim’de perde diyecek

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yeni sezonda yerli ve yabancı 160 oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları, bu sezon 100’e yakın yerli eseri tiyatroseverlerle buluşturacak. Devlet Tiyatroları’nın ilk tur repertuvarında en fazla yeni oyun ise Ankara’da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonuna 7 yeni oyun ile başlayacak.

“İkinci Kati”, “Osmancık”, “Şempanzeler”, “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Muhteşem Diva”, “İhanet” ve “Anna Karenina” Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlar arasında yer alıyor.

İSTANBUL’DA 5 YENİ OYUN

Yeni sezonda 5 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatrosu en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik’in daveti üzerine İstanbul’a gelen Makedonya Ulusal Tiyatrosu Genel Müdürü Dejan Projkovski de William Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” adlı oyununu 10 Ekim’de sahneye taşıyacak.

Ray Cooney’in yazdığı ve Haldun Dormen’in sahneye koyacağı “Karmakarışık” 7 Kasım’da izleyenleri kahkahaya boğacak. “Bayrak”, “Günün Çorbası” ve “Avrupa” İstanbul seyircisiyle buluşacak yeni oyunlardan. Devlet Tiyatroları’nda bilet fiyatları 1 Ekim’den itibaren büyük oyunlarında (Ankara, İstanbul ve İzmir) tam 15 TL indirimli 9 TL, Müzikal oyunlarda, (Ankara, İstanbul ve İzmir) tam 22.50 TL indirimli 13.50 TL. Çocuk oyunlarında her yer 6 TL.