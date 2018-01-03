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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları ve Opera'da flaş değişiklik

Devlet Tiyatroları'nda yönetim değişikliği yapıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt olurken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba, 12:24:05

AA'nın haberine göre, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Nejat Birecik, görevinden alındı. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevine de ünlü tenor Murat Karahan atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, DT ile DOB yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise tenor Karahan'a verildi.

Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Haberturk.com'un canlı yayınına konuk olmuş, projelerini anlatmıştı. Yayını aşağıdan izleyebilirsiniz... 

MURAT KARAHAN, HABERTURK.COM CANLI YAYININDA
Opera sanatçısı Murat Karahan HABERTURK.COM sosyal medya platformlarında yayınlanan canlı yayının konuğu oldu. Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın 'Tenor Murat Karahan ile Zeki Müren Şarkıları' isimli konserlerini anlatan Karahan, HABERTURK.COM Yan Yayınlar Koordinatörü Meltem Şahbaz'ın sorularını yanıtladı.

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