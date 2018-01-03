AA'nın haberine göre, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Nejat Birecik, görevinden alındı. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevine de ünlü tenor Murat Karahan atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, DT ile DOB yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

Söz konusu görev değişikliğinin "idari tasarruf" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise tenor Karahan'a verildi.

Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Haberturk.com'un canlı yayınına konuk olmuş, projelerini anlatmıştı. Yayını aşağıdan izleyebilirsiniz...