Devletin kasasına ÖTV'den yaklaşık 150 milyar lira girecek

TBMM Başkanlığına sunulan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlenen bilgilere göre, toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 753 milyar 720 milyon 328 bin lira olması bekleniyor. Ret ve iadelerle net bütçe gelirinin 684 milyar 402 milyon 835 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 147 milyar 546 milyon 372 bin liralık tahsilat öngörülüyor.
ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2018'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 68 milyar 456 milyon 21 bin lira, motorlu taşıtlardan 23 milyar 483 milyon 246 bin lira, alkollü içkilerden 10 milyar 550 milyon 565 bin lira, tütün mamullerinden 37 milyar 786 milyon 905 bin lira, kolalı gazozlardan 986 milyon 824 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 6 milyar 282 milyon 811 bin lira gelir hedefleniyor.
Bütçeye ÖTV'den sağlanan gelirlerin 2019'da 161 milyar 109 milyon 998 bin, 2020'de 172 milyar 3 milyon 743 bin liraya çıkması öngörülüyor.
KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ GELİRLERİ
Gelecek yıl bütçesinde Gelir Vergisi'nden 127,3 milyar, Kurumlar Vergisi'nden ise 70,7 milyar liralık gelir bekleniyor. Gelir Vergisi'nin 2019'da 141,9 milyar liraya, 2020'de de 157,1 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kurumlar Vergisi'nden de devletin 2019'da 79,2 milyar lira, 2020'de de 87,7 milyar liralık gelir hedefi bulunuyor.
Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "torba yasa" tasarısına eklenen madde ile kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak.
Dahilde alınan KDV gelirinin de 2018'de 122,4 milyar lira, 2019'da 136,2 milyar lira, 2020'de de 152,5 milyar lira olması bekleniyor.
- Özel Tüketim Vergisi
- motorlu taşıtlar vergisi
- gelir vergisi
- kurumlar vergisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 24 dakika önceGELSE NE OLUCAK DOOOOĞRU SURİYELİLERE00
-
Misafir 2 saat öncebu kadar para sadece bundan giriyorsa ve ülkede asgari ücret 1400 tl ise bunda bir sıkıntı vardır yazık00