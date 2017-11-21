Devre arasında kadar orta saha Topal ve Josef'e emanet!

Fenerbahçeli taraftarlar Josef ve Topal ikilisini bir süre daha izleyecek gibi gözüküyor...

Skorer'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman savunmadaki hataları gözönünde bulundurarak defansa yardım eden bir orta saha kurgusu ile Sivasspor maçına çıktı. Sivasspor'a karşı bu planı tutan tecrübeli çalıştırıcının kadrosunu aynı düzende bir süre daha sürdüreceği öğrenildi. Fenerbahçe’de sezon başındaki Mehmet Topal-Josef De Souza ikilisinden oluşan orta saha Demir Grup Sivasspor maçıyla da geri dönmüş oldu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın son haftalarda yenilen golleri önlemek amacıyla orta alanı güçlendirme kararı aldığı ve bu tercihinde tam isabet sağladığı görüldü. Savunmanın yeterli olmadığını düşünen Kocaman, Sivasspor maçıyla birlikte daha defansif bir orta sahaya döndü ve istediği sonucu elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Josef ve Mehmet Topal ikilisini en azından devre arası transfer dönemine dek bir arada oynatacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

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