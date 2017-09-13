Devrilen motosikletin sürücüsüne otomobil çarptı!

Aydın'da motosikletiyle kaza yaptıktan sonra karşı şeride düşen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.B. (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Aydın-Denizli karayolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Karşı şeride düşen motosiklet sürücüsü E.B.'ye Denizli yönünden gelen M.Y.'nin (33) kullandığıotomobilin çarpması üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, evli ve iki çocuk babası E.B.'nin öldüğü belirlendi.

Otomobil sürücüsü M.Y. ve araçtaki aile bireylerinin tatile gitmek için Denizli'den yola çıktığı öğrenildi.

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