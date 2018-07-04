Devrim Yakut, Show TV'nin yeni dizisinde başrol oyuncusu olarak yerini aldı. Ünlü oyuncu Devrim Yakut kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Devrim Yakut hakkında detaylar...
DEVRİM YAKUT KİMDİR?
27 Mayıs 1968’de Ankara’da doğan Devrim Yakut Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezunudur. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi alan Yakut, 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi’nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcı oldu. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne getirildi, bir yıl kadar görevini sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi verdi. 2012 tarihinde ise tiyatrocu Alper Kut ile evlendi.
ZERRİN (DEVRİM YAKUT) DİZİDEKİ ROLÜ
Rüya, Eylül ve Serkan’ın annesi, mahallede kuaför sahibi. Çocuklarını neredeyse tek başına büyütmüş, cevval, güçlü, eğlenceli, şen şakrak bir kadın. Hayatta ki en büyük isteği, kızlarının mutlu yuvalarını görmek. Bunun için baş vuramayacağı hiç bir yöntem yok.
Devrim Yakut'un Oynadığı Diziler
2017-2018 Hayat Sırları – Gül Oğuz, Murat Can Oğuz
2016 Cesur ve Güzel – Ali Bilgin
2014 Analı Oğullu – Sibel Kocataş
2014 Hom Ofis – Emre Kavuk
2013 Vicdan – Feride Kaytan
2013 Ben Onu Çok Sevdim – Mehmet Bahadır Er
2012 Annem Uyurken – Başak Soysal
2011 Keşanlı Ali Destanı – Çağan Irmak
2006 Hisarbuselik – Samet Polat
Devrim Yakut'un Oynadığı Filmler
2017 Aile Arasında – Ozan Açıktan
2017 Salur Kazan: Zoraki Kahraman – Burak Aksak
2016 Dar Elbise – Hiner Saleem
2016 Ekşi Elmalar – Yılmaz Erdoğan
2015 Düğün Dernek 2 – Selçuk Aydemir
2014 Yağmur:Kıyamet Çiçeği – Onur Aydın
2014 Sadece Sen – Hakan Yonat
2014 Çalsın Sazlar – Nesli Çölgeçen
2014 Bana Masal Anlatma – Burak Aksak
2014 8 Saniye – Ömer Faruk Sorak
2013 Kelebeğin Rüyası – Yılmaz Erdoğan
2013 Düğün Dernek – Selçuk Aydemir
2011 Lüks Otel – Kenan Korkmaz
Devrim Yakut'un Aldığı Ödüller
2008 Ankara Sanat Kurumu – Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü (Tek Kişilik Şehir)
2007 VIII. Lions Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tek Kişilik Şehir)
2007 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri – Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın
Oyuncu Ödülü (Kocasını Pişiren Kadın)
2007 Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Kadın Oyuncu Ödülü (5. Frank)
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