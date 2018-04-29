Suriye'de rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

AA'nın aktardığına göre; terör örgütü PYD/ PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

Terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı. İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna terör örgütü PYD/PKK, batısına Esad rejimi, güneyindeki dar bir alana ise terör örgütü DEAŞ hakim.

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